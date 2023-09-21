«Старообрядческая Ванга», провидица Анастасия (бабушка Паша) из ставропольской общины высказалась в эфире канала Россия 1 об особой защите России и указала на завершение специальной военной операции.

К Анастасии со всех концов страны съезжаются люди. Кто-то просит совета, кто-то — помощи в исцелении. Бесплодным женщина провидица даёт надежду и силы на прибавление в семье.

По словам провидицы, Российская Федерация находится под покровительством Господа. Именно поэтому противостояние скоро завершится победой нашей страны. Главное — верить в Бога и не отступать от этой веры.

О судьбе России говорили многие православные старцы. Один из них — Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков.

Более 70 лет назад старец заявлял:

– Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией.

Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.