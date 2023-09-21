Провидица бабушка Паша указала на особого покровителя России

«Старообрядческая Ванга», провидица Анастасия (бабушка Паша) из ставропольской общины высказалась в эфире канала Россия 1 об особой защите России и указала на завершение специальной военной операции.
К Анастасии со всех концов страны съезжаются люди. Кто-то просит совета, кто-то — помощи в исцелении. Бесплодным женщина провидица даёт надежду и силы на прибавление в семье.
По словам провидицы, Российская Федерация находится под покровительством Господа. Именно поэтому противостояние скоро завершится победой нашей страны. Главное — верить в Бога и не отступать от этой веры.
О судьбе России говорили многие православные старцы. Один из них — Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков.
Более 70 лет назад старец заявлял:
Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.