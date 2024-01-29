2024 год во многом может стать эпохальным, возможно, он определит ход мировой истории на ближайшие десятки и сотни лет. Такой вывод можно сделать из пророчества математика Григория Кваши, члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН). Не случайно его называют математиком-пророком, потому что благодаря своим расчётам, он описывает будущее мира. В 2024 году он увидел событие, в которое несколько лет назад буквально невозможно было поверить — падение США.

В интервью телеканалу НТВ Кваша объясняет: в течение года ожидается несколько «огненных импульсов». Один из них придётся на ноябрь и затронет США и их политическую и экономическую стабильность. События, которые произойдут в это время, могут спалить дотла вашингтонский режим. В США как раз именно 5 ноября состоится голосование на президентских выборах.

— Это будет очень большое и очень, с моей точки зрения, неожиданное событие, потому что в принципе за пределами 2024 года Соединённых Штатов Америки как бы нет, — говорит Кваша.

Вместе с падением «вашингтонского режима» мы увидим и то, как канет в прошлое сегодняшний миропорядок. В конце 2024 завершится очередной имперский цикл, вместе с его окончанием ожидаются грандиозные изменение:

— Последний, четвертый цикл, в нём главное не территориальные приобретения, в нём главное именно постижение истины, как народам жить друг с другом. По теории именно вот этот 2025 год является окончанием всех войн на земле, — увидел Григорий Кваша.

То, что США стоят на пороге каких-то серьёзных изменений, мы можем увидеть уже сейчас. Волнения в штате Техас и реакция на них центральной власти показывает высокую напряжённость. Высока вероятность гражданского конфликта. Кроме того, серьёзные опасные для США события происходят на мировой арене. Мы видим атаки на военные базы и судна американцев на Ближнем Востоке.