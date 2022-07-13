Провести вечер пятницы приглашают в Лесопарк

15 июля в Лесопарке состоится творческий вечер. В этот день в 17:00 гостей парка порадует живой музыкой вокально-инструментальный ансамбль «Одноклассники». Приглашаем всех желающих насладиться живым исполнением авторских песен и вспомнить любимые композиции.

Для самых маленьких посетителей в 18:30 на главной сцене Лесопарка будет представлена сказочная история по мотивам стихотворения Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» от Интерактивного музея сказок «Забава».

Проведите вечер пятницы в Лесопарке!

Возрастное ограничение 6+