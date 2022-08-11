Проверки в отношении Рязанского общества охотников и рыболовов выявили ряд нарушений

Если их не устранить, соглашения с РОООиР могут расторгнуть через суд. В этом случае охотничьи угодья общества перейдут в статус общедоступных.

Речь о ситуации с Рязанским обществом охотников и рыболовов шла на совещании вице-губернатора региона Артёма Бранова с участием представителей РОООиР и минприроды Рязанской области.

В регионе 38 охотпользователей, с которыми заключены cоглашения на пользование объектами животного мира. Эти организации регулярно проходят проверки. За РОООиР закреплено 25 охотничьих хозяйств или 60% от всех охотничьих угодий региона.

По поручению Павла Малкова историей вопроса занимается Артём Бранов. По его словам, за долгие годы накопилось много взаимных претензий, упрёков и обид. Артём Бранов предложил снова сесть за стол переговоров и урегулировать споры в рабочем порядке.

Вице-губернатор поручил выработать меры по недопущению нарушений законодательства. До выяснения всех обстоятельств действий в отношении РОООиР проводится не будет. Об этом сообщает правительство Рязанской области.