Проверка систем оповещения в Рязанской области: когда и сколько будут звучать сирены?

5 марта в Рязанской области ожидается плановая проверка систем оповещения. Об этом информирует региональная опергруппа.

Сирены будут звучат по 3 минуты с 10.40 и с 14.20 на территории всего региона. В тех населенных пунктах, где нет технических средств оповещения, экстренную информацию жители могут получить через мобильное приложение «МЧС России». Скачать его можно в магазинах приложений. Приложение необходимо установить на смартфон, подтвердить получение уведомлений и выбрать регион «Рязанская область» или необходимое муниципальное образование.

Во время проверки систем оповещения рязанцев просят соблюдать спокойствие. Проверка будет носить технический характер.