Проверка систем оповещения населения пройдет 1 октября в Рязанской области

В Рязанской области 1 октября пройдет комплексная проверка систем оповещения населения.

С 10:40 до 10:43 в регионе прозвучат сигналы электромеханических сирен. После этого на минуту будет прервано телерадиовещание для информирования о проверке. Повторное включение сирен запланировано на период с 14:20 до 14:23.

В населенных пунктах, где нет технических средств оповещения, жители смогут получить сигналы и экстренную информацию через мобильное приложение «МЧС России». Чтобы оперативно получать уведомления, рекомендуется установить приложение на смартфон или обновить его до последней версии. При установке следует выбрать регион «Рязанская область» и нужное муниципальное образование.