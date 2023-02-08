Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Проверка КСП вскрыла грубые нарушения на рязанском хлебозаводе №3

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Изображение от senivpetro на Freepik

Контрольно-счётная палата Рязани нашла серьёзные нарушения в работе хлебозавода №3. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Проверка охватила период 2021 года и выявила нарушения требований ГК РФ и антимонопольного законодательства. Специалисты обнаружили необоснованное расходование бюджетных средств более чем на 397,7 тысяч рублей.

Предприятие заключило 12 крупных сделок на 53,5 миллиона рублей без согласования с мэрией Рязани. Кроме того, завод предоставил недостоверные сведения, скрывающие число контрактов с единственным поставщиком на 141,5 млн рублей.

Вне утверждённого плана закупок была приобретена тестомесильная машина за 156 тысяч рублей. Оборудование не было запущено в работу и в момент проверки в июне прошлого года находилось в заводской упаковке на складе.

Тем не менее хлебозавод №3 в полном объёме использовал субсидию из городского бюджета в 42,5 миллиона рублей, выделенную в 2021 году для предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности предприятия. Фактов нецелевого расходования средств субсидии не найдено.

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