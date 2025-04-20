Проверено временем: Агроном Ганичкина назвала дачникам лучшее средство от вредителей

С наступлением весны и пробуждением природы дачники начинают готовиться к новому дачному сезону. Одной из первых задач становится защита участка от вредителей, которые начинают активничать с повышением температуры. Агроном Октябрина Ганичкина поделилась с Life.ru ценными советами по обработке дачи для получения здорового и богатого урожая.

Сейчас, когда земля просыпается после зимы, важно не упустить момент и провести обработку вовремя. По словам Ганичкиной, многие дачники уже начали наводить порядок на участках и обрабатывать деревья от вредителей.

«Как раз-таки сейчас можно и нужно обрабатывать дачный участок от паразитов. Все обрабатывают, наводят порядок, обрабатывают деревья от вредителей», — отмечает агроном.

Одним из самых эффективных средств для борьбы с вредителями является карбофос. Октябрина Ганичкина советует использовать его в концентрации 40-50 граммов на 10 литров воды. Этот препарат зарекомендовал себя как надежное средство против тли, белокрылки и различных гусениц.

«Карбофос — это самый лучший препарат, который действительно убивает всех вредителей. Он самый надежный, распространенный и испытанный годами», — подчеркивает специалист. Реклама

Особое внимание стоит уделить теплицам, где из-за повышенной влажности и температуры вредители могут чувствовать себя особенно комфортно. Обработка карбофосом поможет избавиться от таких вредителей, как тля, паутинный клещ и трипс, обеспечив хорошее развитие таких культур, как огурцы, помидоры, перцы и баклажаны.

При работе с карбофосом необходимо соблюдать меры предосторожности. Агроном рекомендует использовать респиратор (хотя бы марлевый) и очки, а также проводить обработку в безветренную погоду в утренние часы.

После обработки важно ограничить доступ домашних животных к растениям в течение суток. Также следует тщательно опрыскать деревья и кустарники сверху вниз, обработать землю вокруг них, чтобы уничтожить вредителей, зимующих в почве.

Тем, кто предпочитает экологичные методы защиты, агроном предлагает рассмотреть биологические препараты для обработки теплиц. Тем не менее, по её словам, карбофос остается самым эффективным и проверенным временем средством.