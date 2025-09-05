Проведшему два года на СВО уральцу засчитали только 10 дней службы

Жителю Белоярского района ХМАО, который почти два года провел в зоне СВО, засчитали только 10 дней службы, написал депутат Госдумы Максим Иванов в телеграм-канале .

К нему обратился боец старше 50 лет. Он посетовал, что ему не засчитали в выслугу лет на льготных условиях время, проведенное на фронте. При этом в зоне боевых действий «год идет за два» с точки зрения срока выхода на пенсию.

«По словам заявителя, его выслуга лет на воинских должностях составляет почти два года. Однако в «военнике» указаны лишь 10 дней участия в СВО, а по данным Соцфонда — вообще ноль», — отметил Иванов.

Депутат отправил эти данные в прокуратуру Центрального военного округа, там подтвердили наличие несоответствия. В итоге военному засчитали период участия в СВО в выслугу лет.