Прототип въездной стелы на границах Рязанской области разработают в августе

В Рязанской области подвели итоги конкурса проектов въездной стелы на границах региона, – сообщает Агентство развития туризма Рязанской области.

Комиссия из представителей профессионального сообщества оценила проекты по ряду параметров: лаконичность, отражение образного представления о регионе, учёт окружающего ландшафта и возможность восприятия в любое время суток.

Призовые места было решено не присуждать, поскольку участники не предложили оптимального решения, полностью удовлетворяющего условиям конкурса.

Денежными премиями в 25 тысяч рублей поощрили две самые интересные работы – проекты Никиты Щербакова и студенток рязанского Политеха Арины Артемьевой и Елизаветы Шуваловой.

Прототип въездного знака будут разрабатывать в рамках проектного воркшопа фестиваля урбанистики «Школа», который пройдёт в Рязани в августе.