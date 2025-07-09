Протоиерей Андрей Ткачёв в программе «Святая правда» рассказал о четырёх заветах почитаемых православными старцев, приснопамятных архимандрита Кирилла (Павлова) и схиархимандрита Илия (Ноздрина), русскому народу. Видео опубликовал «Царьград».

По словам Ткачёва, оба старца сходились во мнении, что необходимо захоронить тело Ленина, которое сейчас находится в мавзолее на Красной площади. Его протоиерей называет преступником.

Ещё один завет — перестать материться. Человек, который молится, не матерится, а матерящийся не может молиться. Молитва и мат несовместимые вещи. По словам священника, матершинники — нечестивцы с грязными языками.

— Мат — это бесовский лай, зашедший глубоко в душу, — уверен Ткачёв.

Старец Илий считал, что нужно запретить аборты. Это не медицинская процедура, она калечит женщину и убивает ребёнка.

Архимандрит Кирилл в свою очередь выступал против экстрасенсов, астрологов и предсказателей. Он считал, что эти люди вошли в жизнь русского народа, когда люди перешли от материализма СССР, перешли в сатанинский мистицизм в 90-х годах прошлого века.