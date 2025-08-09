Незрячим людям с собаками-поводырями разрешено посещать храмы, но в само помещение церкви животное входить не должно. Об этом рассказал протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

По его словам, собаку-поводыря следует оставлять на территории храма, но под присмотром. Например, её можно отвести в сторожку. Оставлять собаку на улице без присмотра опасно, так как животное могут украсть. Это особенно важно, учитывая, что обучение одной такой собаки может стоить до полутора миллионов рублей.

«Сторож должен быть предупрежден, он может взять себе ее просто в сторожку, или где-то найти место для нее, или организовать такое место», — пояснил протоиерей.

Священник отметил, что люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются со сложностями при посещении храма. Он привёл в пример случай, когда ему пришлось организовывать присмотр за собакой-поводырем для незрячей девушки.