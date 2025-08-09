Суббота, 9 августа, 2025
Протоиерей Потокин рассказал о посещении храмов с собаками-поводырями

Алексей Самохин
Изображение от prostooleh на Freepik

Незрячим людям с собаками-поводырями разрешено посещать храмы, но в само помещение церкви животное входить не должно. Об этом рассказал протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

По его словам, собаку-поводыря следует оставлять на территории храма, но под присмотром. Например, её можно отвести в сторожку. Оставлять собаку на улице без присмотра опасно, так как животное могут украсть. Это особенно важно, учитывая, что обучение одной такой собаки может стоить до полутора миллионов рублей.

«Сторож должен быть предупрежден, он может взять себе ее просто в сторожку, или где-то найти место для нее, или организовать такое место», — пояснил протоиерей.

Священник отметил, что люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются со сложностями при посещении храма. Он привёл в пример случай, когда ему пришлось организовывать присмотр за собакой-поводырем для незрячей девушки.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.

Общество

Проблемы в оплате электроэнергии наблюдаются в Рязани

Из-за перехода на новый расчётный центр «Р-Энергия» в работе системы оплаты услуг могут возникать технические проблемы.
Общество

Фестиваль «Небо России»: взгляд из корзины воздушного шара

В этом году участие в Кубке России принимали 35 команд со всей страны! Последняя спортивная гонка состоялась 8 августа, тогда же, когда начала свою работу развлекательная площадка для гостей мероприятия.
Новости России

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за занятия спортом

Фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект о дополнительном отпуске для работающих россиян, занимающихся физкультурой и спортом.
Общество

Угроза атаки беспилотников действует в Рязани и области

Ранее угроза беспилотников была объявлена 8 августа в 20:10, в 6:55 поступило сообщение о снятии угрозы.
Новости России

«Он должен что-то знать»: экс-участница «Дома-2» высказалась о смерти Полины Малининой

В Нижнем Новгороде обнаружено тело 24-летней Полины Малининой, бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2».
Общество

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 4 по 8 августа 2025

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.
Экология, природа, животные

Рыбу весом 7 килограмм поймали на Оке в Рязанской области

На реке Оке в районе Касимова местному жителю улыбнулась удача: ему удалось поймать рыбу весом 7 килограмм. По предположению жителей в комментариях, это щука.
Общество

Рязанский фермер впервые в области получил статус племенного репродуктора по абердин-ангусской породе КРС

Фермер Евгений Гусев из Сапожковского района стал первым в Рязанской области, кто получил статус племенного репродуктора по абердин-ангусской породе КРС. Четыре года назад он завез из Ирландии 165 нетелей и трех бычков.