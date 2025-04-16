Протоиерей Потокин призвал не оставлять еду на могилах

Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин, призвал не оставлять еду на могилах, поскольку она привлекает диких животных. Об этом пишет РИА Новости.

«Любая еда, которая остаётся на кладбище, становится добычей для животных, постоянно обитающих в таких местах. Там и дикие собаки, и другие звери — всё это, конечно, неуместно, если мы действительно хотим почтить память близких. Поэтому ни в какой день еду на могилах оставлять не следует. Усопшие не нуждаются в физической пище — им нужна пища духовная, а это молитва», — подчеркнул Потокин на пасхальной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Он также отметил, что сам служил на кладбище и хорошо знаком с тем, что происходит с оставленной едой.

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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что с точки зрения Церкви оставление еды на могилах — это языческий обычай, который не имеет места в церковной традиции.

«Конечно, языческие обычаи — вроде рюмки водки или еды, оставляемой на могилах — выглядят довольно странно. Вряд ли можно найти им оправдание. Это часть языческого наследия, которому, как мне кажется, не должно быть места в нашей жизни», — заключил Кипшидзе.