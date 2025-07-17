Протоиерей Колотилин назначен настоятелем храма в Деулино

Настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Деулино Рязанского района назначен протоиерей Алексей Колотилин. Соответствующий указ подписал 16 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

— В дополнение к имеющимся послушаниям настоящим Вы назначаетесь на должность настоятеля и председателя Приходского Совета Местной религиозной организации православного Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы д.Деулино Рязанского района Рязанской области Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), — говорится в документе, опубликованном на сайте Рязанской епархии.

Прежнего настоятеля иерея Вячеслава Зотова отстранили от должности и от службы за присвоение пожертвований прихожан.