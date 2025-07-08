Протоиерей Александр Ильяшенко: «Венчанных супругов невозможно развенчать»

Венчанный брак остаётся действительным даже после юридического развода — таков канонический взгляд Русской православной церкви. Об этом рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса (бывшего Скорбященского монастыря) протоиерей Александр Ильяшенко в интервью изданию «Абзац».

Священник подчеркнул, что распад семьи — это всегда трагедия, и Церковь не может приветствовать развод. Тем не менее, в особых случаях возможно получить благословение на повторный церковный брак.

«Венчание — это таинство, и оно не имеет обратной силы. Если люди не могут жить вместе, они вправе развестись по закону. Но если кто-то желает повторного венчания, необходимо обратиться в церковную комиссию, которая оценит, насколько уважительными были причины развода. Если комиссия сочтёт возможным, благословение будет дано. Развенчания в Русской православной церкви не существует», — пояснил отец Александр.

Он также уточнил, что среди уважительных причин для расторжения брака Церковь рассматривает, например, супружескую измену или сокрытие серьёзного заболевания одним из супругов. В целом же подход Церкви к разводам гораздо строже, чем у государства.

«Должны быть действительно веские основания, чтобы получить согласие на второй брак. Церковь не благословляет венчание более трёх раз. Первый брак венчается торжественно, в праздничной форме. Повторный брак совершается уже по чину второбрачных, который носит более покаянный характер», — отметил священник.

Таким образом, несмотря на возможность повторного церковного брака, отношение Церкви к разводу остаётся отрицательным. Благословение даётся лишь в исключительных случаях и после внимательного рассмотрения каждой конкретной ситуации.