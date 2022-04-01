Против отмены пешеходного перехода на Первомайском проспекте Рязани проголосовали 47%

Против решения об отмене пешеходного перехода на Первомайском проспекте Рязани проголосовали 47% опрошенных (410 человек), за — 53% (468 человек). Результаты опроса опубликованы на портале Госуслуг.

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Ликвидировать пешеходный переход решили из-за повышенной аварийности на участке: за два года здесь погибли два человека, ещё двое пострадали.

Руководитель рязанского автомобильного сообщества Георгий Парублев отмечал, что без перехода горожанам станет труднее добираться до социально значимых объектов, так как ближайшие «зебры» находятся на расстоянии до 600 метров.

Против отмены пешеходного перехода на Первомайском проспекте высказались многие рязанские активисты и урбанисты. По их мнению, подобные вопросы нельзя решать народным голосованием, требуется привлечение компетентных специалистов.