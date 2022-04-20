Против художника Олега Кулика возбудили уголовное дело

Против художника Олега Кулика возбудили дело о реабилитации нацизма за скульптуру «Большая мать», сообщает телеграм-канал Baza.

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По данным СМИ, сенаторы и депутаты Госдумы увидели в работе Кулика пародию на «Родину-мать».

Проверить Кулика и организаторов выставки «Арт-Москва» в Гостином дворе просили Александр Хинштейн, Алексей Пушков, писатель Захар Прилепин.

Следователи посетили выставку 19 апреля, сегодня пришло сообщение о возбуждении уголовного дела.

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Baza, ссылаясь на искусствоведа Ксению Коробейникову, сообщает, что сейчас художника допрашивают.

Дело завели по ч. 3 ст. 354 УК РФ, максимальный срок — 3 года лишения свободы.