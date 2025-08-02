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Новости России

«Просто бегут»: эксперты рассказали, где ситуация для ВСУ складывается просто плачевно

Алексей Самохин
Freepik ИИ

Ситуация на южных подступах к Покровску продолжает стремительно развиваться. По информации Telegram-канала Condottiero, украинские войска в районе Чуншино не смогли удержать оборону и начали отступление, которое вскоре переросло в бегство под ударами российских войск, пишет aif.ru

Чуншино и прорыв к Покровску

По словам экспертов, бой за Чуншино стал возможен после взятия села Новоукраинка. Южный пригород Покровска, Чуншино, имеет прямой выход к городу без серьёзных укреплений, что делает его уязвимым направлением. Российские штурмовые группы уже начали проникать в сам Покровск через образовавшиеся бреши в обороне ВСУ.

«ВСУ под напором наших ударов покидают населённый пункт Чуншино. Силы оттягиваются неравномерно и неорганизованно. Просто бегут», — сообщил эксперт Condottiero.

Киев готов сдавать Донбасс

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с АиФ отметил, что Киев, судя по всему, готов постепенно сдавать Донбасс и переносит усилия на оборону Сумской и Харьковской областей.

«Киевский режим, пусть и с трудностями, но фактически оставляет Донбасс. Главный приоритет сейчас — защита северных регионов, откуда до столицы рукой подать», — считает Кнутов.

Эту оценку подтверждают данные из силовых структур: в районе села Кондратовка ВСУ пытаются усилить свои позиции за счёт переброски 225-го отдельного штурмового полка. Враг несёт тяжёлые потери, особенно от действий российских беспилотников.

Покровск: украинская оборона рушится

По сообщениям украинских военных, главную проблему для обороны Покровска создают российские беспилотники, управляемые по оптоволоконной связи. Западные эксперты также признают, что организованная линия обороны ВСУ в Покровске фактически прекратила существование. Некоторые украинские подразделения начали отвод сил без приказа командования, что свидетельствует о критическом состоянии фронта.

«Если ВСУ потеряют Покровск, следующими будут Мирноград и Константиновка. Это может привести к цепной реакции на фронте и вызвать внутренний кризис в Украине», — считает военный эксперт Александр Ивановский.

Купянск: бои на улицах

Продолжается наступление ВС РФ в районе Купянска. Западная часть города, отрезанная рекой Оскол, уже блокирована с северной стороны. Активные действия ведутся в районе населённого пункта Московка, открывающего выход к северо-западным окраинам города.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские силы пытаются удержать позиции, но на некоторых участках уже откатываются вглубь городской черты.

«На улице Мичурина наши бойцы уже контролируют порядка 10 домов. Это важный тактический успех», — сообщил Марочко.

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