Прощание с профессором РГУ Лидией Гребёнкиной пройдёт 4 апреля

Прощание с академиком Международной академии педагогических наук, доктором педагогических наук, профессором Рязанского госуниверситета Лидией Гребёнкиной состоится во вторник, 4 апреля, в конференц-зале вуза. О времени церемонии объявят дополнительно.

Печальное известие пришло 1 апреля, – сообщается в группе РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.

«Ушла из жизни Лидия Константиновна Гребенкина – великий педагог, неутомимый ученый, активный пропагандист гуманистической педагогики, неуёмный труженик, светлый, добрый и порядочный человек», – говорится в публикации.

Лидия Константиновна начинала свою профессиональную деятельность в школе старшей пионервожатой и учителем истории. Она проработала в сфере высшего образования более 60 лет и больше 30 лет руководила педагогическими кафедрами, вырастив целую плеяду докторов и кандидатов наук.

До последнего дня Лидия Константиновна работала профессором кафедры педагогики и менеджмента в образовании РГУ. Руководила курсовыми проектами студентов, работала над научными статьями, монографиями и учебными пособиями.

Лидия Константиновна внесла большой вклад в развитие педагогической теории и практики. Она была инициатором многих идей и проектов студентов и преподавателей, помогала учителям школ, откликалась на всё новое, интересное.

Лидия Константиновна до последнего дня пронесла настоящий задор и оптимизм. Быстро решала возникающие проблемы, умела мирить непримиримых, находила контакт с очень разными людьми.

«РГУ, коллеги и ученики Лидии Константиновны скорбят об этой утрате. Соболезнуем всем, кому дорог этот человек. Светлая Вам память, Лидия Константиновна!» – отмечается в сообщении.