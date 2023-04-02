Прощание с профессором РГУ Лидией Гребёнкиной пройдёт 4 апреля

Прощание с академиком Международной академии педагогических наук, доктором педагогических наук, профессором Рязанского госуниверситета Лидией Гребёнкиной состоится во вторник, 4 апреля, в конференц-зале вуза. О времени церемонии объявят дополнительно.
Печальное известие пришло 1 апреля, – сообщается в группе РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.
Лидия Константиновна начинала свою профессиональную деятельность в школе старшей пионервожатой и учителем истории. Она проработала в сфере высшего образования более 60 лет и больше 30 лет руководила педагогическими кафедрами, вырастив целую плеяду докторов и кандидатов наук.
До последнего дня Лидия Константиновна работала профессором кафедры педагогики и менеджмента в образовании РГУ. Руководила курсовыми проектами студентов, работала над научными статьями, монографиями и учебными пособиями.
Лидия Константиновна внесла большой вклад в развитие педагогической теории и практики. Она была инициатором многих идей и проектов студентов и преподавателей, помогала учителям школ, откликалась на всё новое, интересное.
Лидия Константиновна до последнего дня пронесла настоящий задор и оптимизм. Быстро решала возникающие проблемы, умела мирить непримиримых, находила контакт с очень разными людьми.
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