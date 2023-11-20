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Прощание с Ольгой Икрянниковой пройдёт в Рязани в церкви Всех скорбящих радость

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Ольга Икрянникова, фото: t.me/novgaz_rzn/

Медиаменеджера Ольгу Икрянникову похоронят в Рязани во вторник, 21 ноября. Отпевание и прощание пройдёт в 13.30 в церкви Всех скорбящих радость, сообщает телеграм-канал «Новая газета Рязань».

Икрянникову похоронят на Преображенском кладбище, которое находится около Богородского.

Ольга Икрянникова работала в различных СМИ, в том числе в газете «Вечерняя Рязань», на телекомпании «Эхо», в рекламном агентстве «Пионер».

Также реализовывала различные проекты для экологического движения ЭКА, взаимодействовала со СМИ.

О смерти Ольги Икрянниковой стало известно 19 ноября.

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