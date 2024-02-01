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Прощание с Александром Лаврухиным пройдёт 2 февраля

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Прощание с музыкантом и педагогом Александром Лаврухиным пройдет 2 февраля в большом зале Рязанского музыкального колледжа (ул. Дзержинского, 42). Начало — в 11 часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Новая газета Рязань».

Напомним, о смерти художественного руководителя оркестра русских народных инструментов МКЦ Рязани, Заслуженного работника культуры РФ Александра Ивановича Лаврухина стало известно в среду, 31 января.

Александр Иванович был талантливым музыкантом и блестящим педагогом. Благодаря его деятельности, в Рязани и Рязанской области появилась плеяда молодых дирижеров, на базе музыкальных школ и культурных учреждений были созданы оркестры русских народных инструментов.

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