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Четверг, 10 февраля, 2022

Прощанье с Галиной Павловной Вологжаниной пройдёт 11 февраля

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Прощанье с Галиной Павловной Вологжаниной пройдёт 11 февраля

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Предыдущая статьяГражданская панихида по рязанскому врачу Галине Вологжаниной пройдёт 11 февраля

8 февраля 2022 года  в Рязани скоропостижно скончалась Галина Павловна  Вологжанина — заслуженный врач России, отличник здравоохранения, писатель и краевед.

В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги  «Памятью пронзая время…», в которой повествуется об истории здравоохранения Рязани и о ярчайших персонах рязанской медицины.

Гражданская панихида и прощанье с Галиной Павловной  пройдёт 11 февраля с 10.00 до 12.00 в Доме Общественных организаций по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.17.

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