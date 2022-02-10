Прощанье с Галиной Павловной Вологжаниной пройдёт 11 февраля

8 февраля 2022 года в Рязани скоропостижно скончалась Галина Павловна Вологжанина — заслуженный врач России, отличник здравоохранения, писатель и краевед.

В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги «Памятью пронзая время…», в которой повествуется об истории здравоохранения Рязани и о ярчайших персонах рязанской медицины.

Гражданская панихида и прощанье с Галиной Павловной пройдёт 11 февраля с 10.00 до 12.00 в Доме Общественных организаций по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.17.