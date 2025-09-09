Вторник, 9 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Алексей Самохин
Изображение от gpointstudio на Freepik

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России будет аномальной. По их прогнозам, суровых морозов ждать не стоит, но это не повод для радости. Из-за глобального потепления страну ждут «погодные качели», которые принесут больше проблем, чем сильные холода. Об этом пишет РИА Новости

Прощай, русская зима

Эксперты уверены, что климат в России меняется кардинально и безвозвратно. По словам академика РАН Владимира Клименко, продолжительных 30-градусных морозов в Москве больше не будет. Климатолог Алексей Кокорин из фонда «Природа и люди» прогнозирует, что количество тёплых зим увеличится в два-три раза по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Прошлая зима в столице уже показала, к чему всё идёт: средняя температура составляла 0…+2°C.

Все слова учёных безусловно относятся и к Рязани с Рязанской областью, которая находится относительно недалеко от Москвы. Рязанцы прекрасно знакомы с капризами погоды, которые были прошлой зимой. 

Россия теплеет в 2,5 раза быстрее других стран, так как две трети территории находятся в приполярных широтах. Кроме того, большая часть страны — это суша, которая прогревается быстрее, чем океан. Это приводит к цепной реакции: увеличивается число засух, ураганов, торнадо и лесных пожаров.

Последствия теплой зимы

Тёплая зима — это не подарок, а «троянский конь». Экономические потери от потепления уже исчисляются миллиардами.

  • Энергетика. Атомные и тепловые электростанции в Ростовской и Свердловской областях могут столкнуться с дефицитом воды, необходимой для охлаждения реакторов.
  • ЖКХ. Устаревшие котельные не приспособлены к резким температурным перепадам. Из-за этого возможны массовые перегревы и недогревы в домах.
  • Сельское хозяйство. Южные регионы, такие как Краснодарский край и Поволжье, могут стать непригодными для выращивания зерновых, так как летний период увеличится, а осадков станет критически мало.
  • Инфраструктура. На севере страны таяние вечной мерзлоты может разрушить фундаменты зданий, дороги и трубопроводы. Это ставит под угрозу целые города.

Не исключается и массовая миграция с юга и севера в центральные регионы, а также катастрофический дефицит пресной воды.

Изображение от pvproductions на Freepik

Проблема с отоплением рязанцам прекрасно знакома. Весной в городе было очень тепло, но батареи в многоквартирных домах не остывали. Люди массово жаловались на это в соцсетях. Когда отопительный сезон завершили, в Рязани похолодало и в соцсетях начали жаловаться уже на холод в квартирах. 

Зима 2025-2026: прогноз хаоса

Предстоящая зима обещает быть крайне непредсказуемой из-за рекордного нагрева Мирового океана. Это приведёт к частым столкновениям холодного арктического воздуха с тёплыми южными потоками, что вызовет резкие «температурные качели» и экстремальные осадки.

  • Ноябрь начнётся с сюрпризов: устойчивый снежный покров установится только к декабрю, а мокрый снег будет причиной сильного гололёда.
  • Декабрь и январь будут теплее нормы на 2-3°C, а чередование оттепелей и морозов превратит дороги в каток.
  • Февраль станет пиком погодного хаоса: осадков будет вдвое больше, а температура превысит норму на 4°C.

Ледяной дождь, как в 2010 году, может оставить без света целые регионы. Владельцам домов советуют заранее готовиться к возможным отключениям электричества.

Что ждёт Москву и Рязань?

В Москве (да и в Рязани тоже) зима будет теплее нормы, с большим количеством осадков в виде мокрого снега и дождя. Ожидается транспортный коллапс: задержки авиарейсов, рост числа аварий на дорогах и перебои в работе общественного транспорта. Врачи рекомендуют москвичам следить за давлением и выбирать нескользящую обувь, так как резкие перепады температур особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главная угроза предстоящей зимы — не мороз, а её нестабильность. Русская зима, которую воспевали поэты, уходит в прошлое, и, возможно, навсегда.

