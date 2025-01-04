«Прощай, брат»: смертельная схватка якута и украинца на ножах попала на видео

В распоряжении телеграм-канала «Страна.ua» появилось видео одиночного боя украинского военного с российским бойцом из Якутии Андреем Григорьевым.
Ролик, предположительно, был снят осенью прошлого года в селе Трудовое в ДНР.
На кадрах с нашлемной камеры украинца видно, что он пытался штурмовать дом, где находился российский военный. После короткой перестрелки боец ВСУ получил ранение, после чего из здания выбежал Григорьев, завязался бой на ножах.
В итоге воин из Якутии одержал победу, нанеся противнику несколько сильных ударов.
Штурмовик-якут выполнил его просьбу и ответил «Прощай, брат».