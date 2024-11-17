Прорыв российской армии в Черниговской области: что известно

Вооруженные силы России проводят операцию в Черниговской области, им удалось взять под контроль населенный пункт Муравьи и соседние поселки, пишет телеграм-канал « Военкоры Русской Весны ».

По данным военкоров, российские военные зашли в украинский регион из Брянской области. Им удалось прорваться в тыл противника: в Новоселовку и Колос. Также они подошли к мосту через реку Судость под поселком Гремяч.

«Поддерживает действия спецназа реактивная артиллерия, наносящая удары по скоплениям сил ВСУ», – говорится в посте.

При этом российские военные не грабят гражданское население, в отличие от ВСУ в Курской области, заключили корреспонденты.