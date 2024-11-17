Воскресенье, 17 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Прорыв российской армии в Черниговской области: что известно

Дата публикации

powder

Вооруженные силы России проводят операцию в Черниговской области, им удалось взять под контроль населенный пункт Муравьи и соседние поселки, пишет телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, российские военные зашли в украинский регион из Брянской области. Им удалось прорваться в тыл противника: в Новоселовку и Колос. Также они подошли к мосту через реку Судость под поселком Гремяч.

«Поддерживает действия спецназа реактивная артиллерия, наносящая удары по скоплениям сил ВСУ», – говорится в посте.

При этом российские военные не грабят гражданское население, в отличие от ВСУ в Курской области, заключили корреспонденты.

Новости рубрики
Новости мира

Зеленский сделал заявление о дате окончания СВО при Трампе

Зеленский отметил, что точной даты окончания конфликта с Россией нет, но команда Трампа настроена закончить его скорее.
Новости мира

В Новосибирске невестка убила свекровь на глазах маленького сына

Жительницу Новосибирска обвиняют в убийстве свекрови на глазах маленького сына, пишет телеграм-канал SHOT. По его...
Новости мира

Эксперты рассказали, какое наказание грозит догхантерам

По мнению зоозащитника, в обществе давно назрела потребность в конкретных правовых нормах, которые бы чётко определяли ответственность за такие деяния.