Владимир Жириновский, легендарный руководитель ЛДПР, с удивительной точностью предсказал начало специальной военной операции в тот период, когда о ней ещё ничего не вещало. Поговаривают, что существует целая посмертная папка Владимира Жириновского, в которой собраны его пророчества на будущее. Что, согласно прогнозам политика, ждёт Россию, Украину и весь мир в 2026 году и далее?
Украину «перекроят»: кардинальные изменения на карте
Ещё в 1991 году, отвечая на вопрос о возможном возвращении Крыма России, Владимир Жириновский дал уверенный утвердительный ответ. Он заявил, что все исконно российские территории должны быть возращены, причём незамедлительно. К таким землям, по словам политика, относятся Малороссия, Новороссия, а также всё восточное и южное пространство Украины. Лидер ЛДПР неоднократно подчёркивал, что обрести независимость Украина может лишь в границах шести своих западных областей.
В 1998 году Владимир Жириновский предрёк: тем, кто пренебрежёт уроками прошлого, придётся заново постигать географию. Он также заявлял, что гибель Украины станет неизбежной, если она решит сблизиться с НАТО и разорвёт связи с Россией.
Владимир Вольфович предупреждал, что польская шляхта в скором времени станет полноправными хозяевами на западе Украины.
Зеленский ни на что не способен
О самом Владимире Зеленском лидер ЛДПР высказывался резко, называл его ни на что не способной личностью.
НАТО распадётся, появятся новые союзы
Жириновский пророчил: спустя два десятилетия на юге сформируется мощный альянс, в который войдут Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Около 400 миллионов населения, обширнейшая территория и наличие у России ядерного оружия станут весомыми аргументами этой коалиции.
Что касается Америки, то она, согласно прогнозу Жириновского, полностью уйдёт в изоляцию на свой континент. Там возникнет новое государственное образование — на основе Канады, Соединённых Штатов и Мексики.
НАТО ждёт распад, поскольку в его состав вошли чрезмерно разнородные страны. Европейский союз, вероятно, уцелеет. «Возникнет иное объединение северных государств — Германия, Франция, Великобритания, возможно, Нидерланды. Четыре-пять крупных держав, расположенных ближе к северу Европы».
Россию, как полагал Жириновский, в будущем ожидают великие свершения.
«Американская модель рушится, и взоры всего человечества обратятся вновь к России! Русский народ займет свое достойное место, где наши талантливые инженеры, конструкторы создадут новые машины, новую технику, то, чем мы будем гордиться! Новые материалы, новая химия, новая биология, новый космос! Талантов у нас хоть отбавляй» — провозглашал лидер ЛДПР.