Проректор РГУ подвела итоги международной конференции «Молодежь против фашизма»

Телеканал ТКР выпустил специальный выпуск о масштабной международной конференции «Молодежь против фашизма», которая состоялась в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина.

В мероприятии приняли участие 100 представителей из 23 стран. Участники обсудили вопросы сохранения исторической памяти и противодействия идеологии нацизма. В рамках международного диалога удалось обменяться опытом патриотического воспитания, обсудили роль молодежи в борьбе с ксенофобией и экстремизмом.

Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности РГУ Татьяна Косачева рассказала в эфире ТКР о значимости конференции и о том, как в регионе сохраняется связь поколений.