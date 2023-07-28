Пропавшую в Рязанской области мать четверых детей нашли

В Жигулевске Самарской области нашли девятилетнюю девочку, которая считалась пропавшей без вести, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.
Ребенка обнаружили в квартире ее соседа-похитителя. Злоумышленник обманным путем заманил жертву к себе домой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.
«Малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения», – говорится в публикации.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь,...
На пляже в Приморском крае произошла массовая драка с двумя пострадавшими, пишет телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с места событий.
Инцидент произошел в бухте Шамора.
«Женщина-терминатор зрелищно уложила сразу двух оппонентов», – говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, как дама в черных трусах сначала избила соперницу, а затем и...
Проезжавшая через Волгоград путешественница резко раскритиковала местные дороги, пишет V1.RU.
Женщину возмутило количество светофоров и общественного транспорта в городе, а также отсутствие объездной дороги.
«Это невозможно. Мы хотим проехать ваш город и забыть его навсегда, понимаете? Он не оставит в нашей памяти никаких приятных воспоминаний или ощущений», – отметила...
Жителей нескольких районов Волгограда разбудил оглушительный звук взрыва, пишет портал V1.RU.
Инцидент произошел ночью 27 июля. Местные жители отметили, что слышали шум в 503-м микрорайоне.
«У нас сегодня много самолетов летало. Может, снова на сверхзвук?», – предположил один из пользователей.
По словам другого комментатора, вибрация была такой силы, что «аж...
Артист чувашской эстрады Юрий Петухов побывал в зоне проведения спецоперации и пообщался с земляками, сообщило «Национальное телевидение Чувашии».
Мужчина пояснил, что хотел встретиться с военными, чтобы поддержать их и воодушевить на победу.
«В их глазах видна и злость, и тоска, но страха никакого не было. Молодцы, ребята, держатся», –...