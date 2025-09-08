Пропавшую 1 сентября 13-летнюю девочку нашли с тяжёлыми травмами в подвале

Настоящим чудом завершилась поисковая операция в Волгограде. Об этом пишет «Комсомольская правда».

1 сентября домой не вернулась 13-летняя девочка. На следующий день родители обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. С каждой минутой надежды на благополучный исход становилось все меньше, семья погружалась в отчаяние. Но вдруг пришли хорошие новости — девочку нашли живой. Эти три дня она запомнит навсегда, ведь жизнь подростка висела буквально на волоске.

В день исчезновения школьница была на торжественной линейке в школе. Домой возвращалась вместе с подругой. По словам семьи, она, вероятно, зашла домой переодеться, а затем ушла гулять. Раньше школьница никогда не убегала из дома, не пропадала надолго и всегда была прилежной, без странного поведения.

Поэтому, когда девочка перестала отвечать на звонки, родители сразу заподозрили неладное. Сначала они пытались искать ее сами. Подруга не смогла объяснить ситуацию: она тоже заходила домой переодеться, но когда вышла, подруги уже не было, хотя та вроде бы собиралась подождать.

Все это время родители звонили на телефон девочки. То шли гудки, то связь пропадала, и казалось, что кто-то специально выключает телефон. От этого становилось еще страшнее.

2 сентября, после заявления отца, к поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». В соцсетях также объявили сбор добровольцев. Люди начали прочесывать окрестности, постепенно расширяя территорию поиска. Но никаких следов найти не удавалось.

Как сообщает «КП-Волгоград», в ночь на 3 сентября к поискам присоединились представители «Русской общины» Волгограда. Мужчины откликнулись на призыв в соцсетях и отправились осматривать местность. Их внимание сразу привлекло заброшенное здание котельной, которое выглядело слишком опасным для детей.

У полуразрушенного здания оказался глубокий подвал. Попасть туда можно было через провал в земле, где обрушились бетонные плиты. Добровольцы видели этот пролом и раньше, но никто не решался спуститься: слишком глубоко и опасно, казалось, что в любой момент все может обвалиться. К тому же трудно было поверить, что туда могла попасть школьница.

Однако один из участников «Русской общины» решил проверить подвал. С фонарем в руках он осторожно спустился вниз. И уже через несколько минут раздался его крик: девочка здесь, нужно срочно вызывать скорую.

Похоже, все три дня пропавшая провела именно в этом подвале. Самостоятельно выбраться она не могла. Девочку нашли истощенной и обезвоженной. Медики экстренно доставили ее в больницу и провели операцию. По предварительным данным, жизни юной пациентки ничего не угрожает, но впереди длительное восстановление.

Остается вопрос, как она оказалась в этом заброшенном месте. Этим предстоит заняться полиции. Родители же счастливы, что дочь нашлась живой, и благодарят мужчин, которые не побоялись проверить опасный подвал.