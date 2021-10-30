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Суббота, 30 октября, 2021
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Пропавший в Рязани 7-летний ребёнок найден живым

7info

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Пропавший в Рязани 7-летний ребёнок нашёлся. Мальчик жив и здоров, сообщили волонтёры ПСО «Мещера».

Ребёнок пропал 30 октября, сегодня его нашли. Подробности поисковики не раскрывают.

— Спасибо неравнодушным и внимательным гражданам! — говорится в комментарии.

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