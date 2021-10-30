Пропавший в Рязани 7-летний ребёнок найден живым

Пропавший в Рязани 7-летний ребёнок нашёлся. Мальчик жив и здоров, сообщили волонтёры ПСО «Мещера».
Ребёнок пропал 30 октября, сегодня его нашли. Подробности поисковики не раскрывают.
Пропавший в Рязани 7-летний ребёнок нашёлся. Мальчик жив и здоров, сообщили волонтёры ПСО «Мещера».
Ребёнок пропал 30 октября, сегодня его нашли. Подробности поисковики не раскрывают.
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