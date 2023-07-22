На главнуюНовости Рязани 22.07.2023 14:32 Пропавший в Рязанской области 15-летний подросток найден живым 7info7 Пропавший в Рязанской области 15-летний подросток найден живым. Об этом сообщил ПСО «Мещера» 22 июля. Местонахождение подростка из Сасова не было известно с 3 июля. Подробности поисков волонтёры не сообщили. Новости партнёров Читайте также Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлёв Что нужно знать о платном обучении в вузе Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко На территории бывшей свалки в Хамбушево высадят 10 тысяч сеянцев сосны Невероятный успех ждёт два знака зодиака с 23 июля по 23 августа Пропавший вахтовик из Вольска оказался в сасовской больнице На улице Крупской мужчина угрожал спрыгнуть с балкона Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков Одним из востребованных и полюбившихся направлений у россиян продолжает оставаться Таиланд. В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлёв Журавлёв погиб при украинском обстреле. На Московском шоссе из-за ДТП собирается пробка Авария произошла около автосалона Haval. Что нужно знать о платном обучении в вузе 7info рассказывает о важных нюансах платного обучения, о которых важно знать перед поступлением. Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко Территорию он поручил включить в план одного из объездов города, которые проходят по выходным. На территории бывшей свалки в Хамбушево высадят 10 тысяч сеянцев сосны Высадить сеянцы сосны планируют этой осенью. Невероятный успех ждёт два знака зодиака с 23 июля по 23 августа В этот период звёзды будут им всецело сопутствовать. Пропавший вахтовик из Вольска оказался в сасовской больнице Мужчине стало плохо по дороге из Санкт-Петербурга. На улице Крупской мужчина угрожал спрыгнуть с балкона Инцидент произошёл утром в субботу, 22 июля. Трагедию пресекли сотрудники полиции. Скелетированный труп женщины найден в квартире в Москве По информации источника, квартиру вскрыли после затопления соседей снизу. Внутри нашли труп 65-летней хозяйки. В МВД разработали новый список оснований для невыдачи паспорта Предполагается сразу несколько оснований. Shot: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области По данным СМИ, прилетело минимум 3 кассетных снаряда, калибр пока не установлен. Обстрел вёлся 21 июля в 10.30.