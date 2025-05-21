Пропавший в Рязани 94-летний мужчина найден живым

Прекрасные новости пришли сегодня утром от волонтёров, занимавшихся поиском пропавшего в Рязани 94-летнего мужчины. Сообщается, что пожилой человек найден живым.

Юрий В. пропал из села Льгово Рязанского района во вторник, 20 мая. Его сразу начали искать.

В комментариях к посту в группе волонтёров ПСО «Лиза Алерт» ВКонтакте сообщается, что мужчина, раньше живший на улице Островского, по старой памяти пришёл туда. Жительница дома вызвала полицию.

— Благодарим соседей, обнаруживших дедушку и сообщивших нам, — написали на своей странице представители другого отряда поисковиков «Мещера».