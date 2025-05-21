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Общество

Пропавший в Рязани 94-летний мужчина найден живым: как волонтеры спасли пенсионера

7info7

Каждому добровольцу поискового отряда «ЛизаАлерт» знакома фраза «Внимание! Не ложимся спать! Срочная в прозвоне». Она звучит как сигнал тревоги и означает, что где-то пропал человек. С этого момента счет идет на минуты. В одну из таких ночей пропал 94-летний дедушка, который ушел из дома и не вернулся.

Координатор-консультант Денис (позывной «Дисс») готовился ко сну, когда в 22:02 раздался резкий звук оповещения — заявка на поиск. Довольно пожилой мужчина пропал без вести. Из-за позднего часа выехать сразу не получилось, поэтому Денис взял на себя роль координатора-консультанта, чтобы руководить поиском в дистанционном формате.

Группа прозвона (ГП) начали дозваниваться до родственников. В это же время информационные координаторы Злата («Клепа») и Татьяна («Психолог») запустили механизм поиска. Рспечатывали и расклеивали ориентировки, рассылали информацию в соцсетях, организовывали звонки в полицию.

У заявителя получилось выяснить, что дедушка направился навестить друзей в другом городе. На поиски отправилось три экипажа. Одни патрулировали всевозможные маршруты, два других отправились осматривать район и ближайший лес. К 5 утра активные группы вернулись, но без результата. Ориентировки успели вывесить по городу, информация разлетелась по соцсетям. Волонтеры ожидали звонков.

В 8:09 раздался тот самый долгожданный звонок. На горячую линию «ЛизаАлерт» позвонила женщина со словами «Здравствуйте! Вижу дедушку прямо перед собой!». Позже выяснится, что она заметила ориентировку, зашла в подъезд и наткнулась на пропавшего. Инфорги мгновенно связались с полицией, и буквально через несколько минут пенсионер был в безопасности. Вскоре приехали и родные.

«Это не просто отчет, это дань благодарности каждому неравнодушному человеку», — написал отряд «ЛизаАлерт» у себя в соцсетях.

Поисковики особенно отметили работу Златы, которая находилась на обучении в другом городе, сразу же включилась в работу после сдачи экзамена. Но главная благодарность — обычным людям, сделавшим репосты записи, звонившим на горячую линию и особенно женщине, которая проявила внимательность и спасла чью-то жизнь. Благодаря таким людям получается находить пропавших даже когда кажется, что шансов совсем не осталось.

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