Пропавшего рязанца Николая Окунцова будут искать водолазы в Трубеже

Пропавшего в Рязани Николая Окунцова будут искать водолазы в реке Трубеж. Набор добровольцев объявлен в группе водолазной группы «ДобротворецЪ».
Поиски бесследно пропавшего рязанца пройдут в Трубеже 17 мая. Нужна помощь дайверов, подводных охотников, операторов эхолотов, судоводителей. Волонтёры просят принять участие тех, у кого есть собственное снаряжение и лодки.
Сбор команды для поисков состоится в 9 утра на улице 3-и Бутырки. Координатор: Надежда Рыбак (Тибет) 8-929-617-52-03. Старший на месте: Юрий Демидов 8-926-800-15-74.
Напомним, Николай Окунцов пропал 8 мая. Ориентировки на него распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Рязань».
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