Пятница, 16 мая, 2025
11.9 C
Рязань
Фото: 62.mchs.gov.ru/
Происшествия

Пропавшего рязанца Николая Окунцова будут искать водолазы в Трубеже

Валерия Мединская

Пропавшего в Рязани Николая Окунцова будут искать водолазы в реке Трубеж. Набор добровольцев объявлен в группе водолазной группы «ДобротворецЪ».

Поиски бесследно пропавшего рязанца пройдут в Трубеже 17 мая. Нужна помощь дайверов, подводных охотников, операторов эхолотов, судоводителей. Волонтёры просят принять участие тех, у кого есть собственное снаряжение и лодки.

Сбор команды для поисков состоится в 9 утра на улице 3-и Бутырки. Координатор: Надежда Рыбак (Тибет) 8-929-617-52-03. Старший на месте: Юрий Демидов 8-926-800-15-74.

Реклама

Напомним, Николай Окунцов пропал 8 мая. Ориентировки на него распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Рязань».

Пропавшего рязанца Николая Окунцова будут искать водолазы в Трубеже Поиски бесследно пропавшего мужчины пройдут в Трубеже 17 мая.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.