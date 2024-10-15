Пропавшего 92-летнего мужчину из Пронского района нашли в подмосковной больнице

В селе Руднево Пронского района завершились поиски пропавшего 92-летнего Владимира Григорьевича Афонина. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, мужчина ушел из дома 12 октября. Родственники забили тревогу сразу. Их семья живет рядом с автодорогой, и было предположение, что он уехал куда-то на попутке.

Соседи рассказали корреспондентам «ИД «Пресса», что Владимира Григорьевича нашли живым в больнице поселка Городище Московской области. По их словам, это не первый случай, когда мужчина теряется — у него проблемы с памятью.

На поиски пенсионера бросились все жители села, сотрудники полиции и отряд «Лиза Алерт». Пока неизвестно, как мужчина оказался в подмосковной больнице — в его кармане было только шестьдесят рублей. Но главное, как говорят односельчане, мужчина жив и скоро окажется дома.