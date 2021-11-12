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Пятница, 12 ноября, 2021
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Пропавшая в Москве 7-летняя девочка стала жертвой педофила

Александр Ильин

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В Москве волонтёры нашли живой пропавшую 11 ноября 7-летнюю школьницу. По данным РЕН ТВ, она стала жертвой педофила. 

Выяснилось, что первоклассница поссорилась с мамой и ушла с детской площадки. Мобильного телефона у неё при этом не было. 

Поиски девочки начались в тот же день. Вечером её обнаружили на лавочке у дома на улице 2-я Владимирская в обществе неизвестного мужчины. Когда полицейские опрашивали первоклассницу стало ясно, что она стала жертвой домогательств со стороны педофила. 

В настоящий момент подозреваемый задержан.

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