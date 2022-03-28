Пропавшая в Рязани 17-летняя девушка найдена живой

Пропавшая в Рязани 17-летняя Полина Пешехонова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

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Местонахождение юной девушки было неизвестно с 23 марта. Подробности случившегося с ней поисковики не сообщают.