Пропавшая в Рязани 17-летняя девушка найдена живой

Пропавшая в Рязани 17-летняя Полина Пешехонова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
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Местонахождение юной девушки было неизвестно с 23 марта. Подробности случившегося с ней поисковики не сообщают.
Пропавшая в Рязани 17-летняя Полина Пешехонова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Местонахождение юной девушки было неизвестно с 23 марта. Подробности случившегося с ней поисковики не сообщают.
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