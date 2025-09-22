Пропавшая и найденная в Бангкоке россиянка снова пропала — SHOT

Пропавшая и найденная спустя 8 дней в Бангкоку россиянка Эрика Владыко снова пропала. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, сегодня утром женщина взяла чемодан, попрощалась с работниками хостела и ушла одна в неизвестном направлении.

Россиянку Эрику Владыко, которая оставила свою дочь в детдоме в Таиланде, подозревают в помутнении рассудка. По информации SHOT, женщина не понимает, что происходит, и не подпускает к себе свою мать, которая прилетела из России, чтобы забрать внучку.

34-летнюю Эрику Владыко нашли спустя восемь дней после того, как она бросила свою дочь в Бангкоке. Очевидцы утверждают, что она находится в неадекватном состоянии, не отдает отчет своим действиям и не понимает, что оставила своего ребенка.

По словам знакомых, женщина при этом абсолютно трезвая и не употребляла наркотики. Сегодня у неё заканчивается виза, но продлить её она не может из-за своего состояния. Её мать прилетела в Таиланд, чтобы забрать внучку из детского дома, но Эрика не идёт на контакт.