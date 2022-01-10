Проломленная голова, кражи: рязанские оперативники раскрыли 50 преступлений в новогодние праздники

Рязанские полицейские с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года раскрыли 19 преступлений, совершенных в новом году, и – 31 преступление, совершенное ранее в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На счету сыщиков раскрытие 31 кражи, разбойного нападения, пяти грабежей. Найдены пять виновных в причинении тяжкого вреда здоровью, пресечено пять фактов незаконного хранения огнестрельного оружия.

За кражу из магазина в Шилове 5 января задержан судимый за побои, кражу, грабёж 21-летний житель Рязани. Выяснилось, также, что 2 января он обокрал другой магазин райцентра.

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На задержанного завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

В Новомичуринске утром 1 января попал в больницу 41-летний местный житель. Серьёзную травму головы ему нанёс 27-летний знакомый. Подозреваемого нашли, задержали. Уголовное дело возбудили по по ч.4 ст.111 УК РФ. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.