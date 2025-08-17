Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске над военной базой в Анкоридже пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22. Маневр состоялся сразу после рукопожатия лидеров.

Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru пояснил, что такой пролет имеет символическое значение и воспринимается как знак особого уважения.

По его словам, демонстрация военной авиации была частью протокола.

«Пролет истребителей над президентами после их встречи в “переводе” с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Это происходит в рамках международного этикета. Кроме того, традиционно самолет почетного гостя встречают и сопровождают в воздухе», — отметил Липовой.

Он добавил, что аналогичная практика существует и в России, где почетных гостей нередко встречают и провожают военные самолеты.