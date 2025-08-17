Воскресенье, 17 августа, 2025
15.9 C
Рязань
Новости мира

Пролет B-2 и F-22 на встрече Путина и Трампа назвали знаком высшего уважения

Алексей Самохин
Фото: The White House

Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске над военной базой в Анкоридже пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22. Маневр состоялся сразу после рукопожатия лидеров.

Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru пояснил, что такой пролет имеет символическое значение и воспринимается как знак особого уважения.

По его словам, демонстрация военной авиации была частью протокола.

«Пролет истребителей над президентами после их встречи в “переводе” с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Это происходит в рамках международного этикета. Кроме того, традиционно самолет почетного гостя встречают и сопровождают в воздухе», — отметил Липовой.

Он добавил, что аналогичная практика существует и в России, где почетных гостей нередко встречают и провожают военные самолеты.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Новости России

Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Происшествия

Число погибших увеличилось до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани.

Последние новости

Общество

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области ночью 17 августа

Жителей Рязани и области просят не покидать безопасные места, по возможности не выходить на улицу.
Интересное

Гороскоп на воскресенье, 17 августа: день, когда сердце выбирает главную роль

Звёзды подталкивают к честным разговорам и вниманию к чувствам. Сегодня не получится спрятаться за делами — личная сфера выйдет на первый план. Для кого-то день станет точкой примирения, для кого-то — началом нового этапа в отношениях.
Происшествия

Рязанцы сообщили о поножовщине в кафе на Касимовском шоссе

В кафе на Касимовском шоссе между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из отдыхающих ударил собутыльника ножом. По информации очевидцев, участники драки пытались смыть кровь с лестницы кафе.
Общество

Рязанская область вошла в десятку лучших мест для сбора грибов осенью

Одним из самых популярных мест у грибников в Рязанской области, по мнению аналитиков, стало село Ласково, где осенью ежегодно проходит фестиваль «В Рязани — грибы с глазами».
Погода

Дожди с грозой пройдут в Рязанской области 17 августа

Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается кратковременный дождь, гроза.
Происшествия

Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области

На стационарном лечении на данный момент находятся 29 пострадавших, из них четверо пребывают в крайне тяжелом состоянии, за их жизни сражаются врачи. Состояние еще семи человек оценивается как тяжелое.
Общество

Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты — Павел Малков

Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в посёлке Лесной (ул. Школьная, д. 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги».
Культура и события

Рязанцев приглашают на экскурсии в рамках фестиваля «Святой град в истории» на День города

С 12:00 до 15:00 в областном центре будут проходить экскурсии, организованные экскурсионной службой Рязанской епархии. Для рязанцев подготовили пять маршрутов – это будут путешествия по разным страницам прошлого Рязани, проливающие свет на важные события и личности, без которых историю города уже не представить.