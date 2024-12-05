Прокурор проверил ход строительства школы в Касимове

Касимовский межрайонный прокурор Дмитрий Лахтиков посетил социальное учреждение и проверил ход строительства социально значимого объекта. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе личного приёма прокурор выслушал вопросы и обращения граждан, находящихся на социальном обслуживании в ГБСУ РО «Елатомский дом социального обслуживания». Граждане обратились по вопросам лекарственного обеспечения и состояния автомобильных дорог. Также Дмитрием Александровичем приняты члены семей участников специальной военной операции. Даны разъяснения, обращения поставлены на контроль в межрайонной прокуратуре.

Кроме того, прокурор провёл выездное совещание на месте строительства общеобразовательной школы на 960 мест в Касимове, которое ведётся в рамках национального проекта «Образование». В ходе совещания были обсуждены проблемные вопросы и дана оценка проделанной работе.

Выполнение работ и их качество находятся на особом контроле межрайонной прокуратуры.

Фото: t.me/prokrzn