Прокурор проверил ход капитального ремонта школы в Рязани

Прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов проверил ход проведения капитального ремонта школы № 9/31. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Аксёнов оценил ход и качество работ, их соответствие документации. Особое внимание прокурор уделил контролю качества материалов, которые используют строители.

По данным ведомства, строители соблюдают график работ.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info