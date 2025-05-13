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Общество

Прокурор проверил ход капитального ремонта школы в Рязани

Алексей Самохин

Прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов проверил ход проведения капитального ремонта школы № 9/31. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Аксёнов оценил ход и качество работ, их соответствие документации. Особое внимание прокурор уделил контролю качества материалов, которые используют строители.

По данным ведомства, строители соблюдают график работ.

Прокурор проверил ход капитального ремонта школы в Рязани Особое внимание прокурор уделил контролю качества материалов, которые используют строители.

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