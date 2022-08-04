Прокурор просит по три года колонии напавшим на полицейских в метро

Заместитель прокурора Московского метрополитена запросил для молодых людей, обвиняемых в нападении на сотрудников полиции, по три года лишения свободы. Об этом сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

Молодые люди в возрасте 21 и 18 лет своей вины не признали.

Вечером 17 февраля 2022 года на станции метро «Тульская», один из обвиняемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции. Второй обвиняемый с целью воспрепятствовать законным действиям правоохранителей, умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся.