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Новости Касимова

Прокуратуре пришлось вмешаться для выбора управляющей компании в Касимове

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

В Касимове после вмешательства прокуратуры выбрали управляющую компанию для обслуживания домов. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области. 

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местных жителей о ненадлежащем состоянии общего имущества многоквартирного дома.

Установлено, что собственниками МКД не выбран способ управления, что привело к отсутствию надлежащего обслуживания общедомового имущества. Выявлены следующие нарушения: неудовлетворительное состояние кровельного покрытия, отсутствие канализационной системы, наличие плесени на фасаде здания, имеются повреждения напольного покрытия лестничных площадок и окрасочного покрытия стен, потолков во всех подъездах.

Главе администрации округа внесено представление. По результатам рассмотрения назначена управляющая компания, которая в настоящее время осуществляет мероприятия по приведению общего имущества многоквартирного дома в надлежащее состояние.

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