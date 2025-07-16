Прокуратуре пришлось вмешаться для выбора управляющей компании в Касимове

В Касимове после вмешательства прокуратуры выбрали управляющую компанию для обслуживания домов. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местных жителей о ненадлежащем состоянии общего имущества многоквартирного дома.

Установлено, что собственниками МКД не выбран способ управления, что привело к отсутствию надлежащего обслуживания общедомового имущества. Выявлены следующие нарушения: неудовлетворительное состояние кровельного покрытия, отсутствие канализационной системы, наличие плесени на фасаде здания, имеются повреждения напольного покрытия лестничных площадок и окрасочного покрытия стен, потолков во всех подъездах.

Главе администрации округа внесено представление. По результатам рассмотрения назначена управляющая компания, которая в настоящее время осуществляет мероприятия по приведению общего имущества многоквартирного дома в надлежащее состояние.