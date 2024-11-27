Рязанская прокуратура заинтересовалась домом, который затопило птичьим помётом

Прокуратура Чучковского района проверяет информацию о ненадлежащем проведении проведения капитального ремонта многоквартирного дома в поселке Авангард. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рязанских СМИ появились сведения о том, что дом затопило водой с птичьим пометом из-за задержек в ремонте крыши. Сотрудники прокуратуры установили, что капремонт проводится в рамках контракта, заключенного с подрядной организацией ООО «Фирма РСУ 15». Работы должны были закончить до 1 ноября этого года.

Выяснилось, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, в том числе по ремонту кровли. Это и привело к тому, что квартиры жителей залило водой.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства о контрактной системе, а также приняты меры к возмещению виновными лицами причиненного имуществу граждан ущерба.