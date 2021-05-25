Прокуратура выявила нарушения на детских площадках в центре Рязани

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Сотрудники прокуратуры вместе с представителем Рязанского отделения Ассоциации юристов России проверили детские площадки в Советском районе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Выяснилось, что на детской площадке на Лыбедском бульваре нет информационной таблички с правилами использования оборудования и сведениями о возрастных группах. Также на площадке нет номеров телефонов экстренных служб, эксплуатанта площадки.

Такие же нарушения выявили на площадках, установленных в Новослободском и Кремлёвском.

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля ответственных сотрудников Дирекции благоустройства города, отмечается в сообщении прокуратуры.

Руководству Дирекции внесено представление.