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Вторник, 25 мая, 2021
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Прокуратура выявила нарушения на детских площадках в центре Рязани

7info
Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области
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Сотрудники прокуратуры вместе с представителем Рязанского отделения Ассоциации юристов России проверили детские площадки в Советском районе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Выяснилось, что на детской площадке на Лыбедском бульваре нет информационной таблички с правилами использования оборудования и сведениями о возрастных группах. Также на площадке нет номеров телефонов экстренных служб, эксплуатанта площадки.

Такие же нарушения выявили на площадках, установленных в Новослободском и Кремлёвском.

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля ответственных сотрудников Дирекции благоустройства города, отмечается в сообщении прокуратуры. 

Руководству Дирекции внесено представление. 

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