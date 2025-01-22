Прокуратура выявила проблемы с капремонтом в Рязани

На пресс-конференции 22 января прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев заявил о значительном прогрессе в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, несмотря на существующие проблемы.

Хотя план 2024 года выполнен более чем на 34%, прокурор отметил, что ситуация осложняется накопленными за предыдущие годы (2020–2021) проблемами, когда Фонд капитального ремонта выставлял на торги преимущественно простые работы (фасады, крыши, отмостки), оставляя без внимания инженерные сети. В результате в 2024 году подрядчикам пришлось столкнуться со сложными конструктивными решениями, что привело к задержкам и невыполнению некоторых работ. Прокуратура возбудила административные дела в отношении организаций, допустивших нарушения, в том числе в связи с осенними отключениями отопления в 38 многоквартирных домах.

Несмотря на меньший процент выполнения плана по сравнению с 2023 годом (из-за меньшего числа контрактов на ремонт инженерных сетей), уровень контрактации в 2024 году достиг более 70%. Половина запланированных работ по конструктивным элементам уже завершена.

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Прокуратура также обратила внимание на некорректную процедуру торгов и искусственное укрупнение лотов со стороны Фонда капремонта, направив соответствующие обращения в ФАС. Решение ожидается в феврале.