Среда, 8 октября, 2025
Рязань
Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в работе детского сада в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/prokrzn

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Железнодорожного района Рязани, в одном из муниципальных дошкольных образовательных учреждений были обнаружены нарушения законодательства, регулирующего образовательный процесс и охрану здоровья детей.

Выяснилось, что медицинский блок детского сада не соответствует требованиям, установленным Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н. В частности, в наличии отсутствовали такие предметы, как секундомеры, динамометры, плантограф, оториноскоп, носилки, биксы и сейф для хранения лекарств.

Прокурор, обнаружив эти нарушения, обратился в суд с иском в защиту неопределённого круга лиц. В иске он потребовал обязать образовательное учреждение привести медицинский блок в соответствие с утверждённым стандартом оснащения.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме.

Последние новости

Жителей Рязанской области предупредили о густом тумане

Туман представляет опасность из-за ухудшения видимости, что может затруднить движение транспорта и повысить риск ДТП.

Суд оставил экс-главу Алешинского поселения Исаева, насмерть сбившего подростка, под стражей

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Исаев находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортным средством.

Рязанская больница получила более 50 единиц нового оборудования

Медицинское учреждение получило более 50 новых медицинских изделий.

Слизни массово атаковали поселок в Рязанской области

Слизни наносят вред садовым культурам, поражают овощи, дождевых червей, рассаду и озимые культуры, такие как пшеница и рожь.

Работа рязанского художника признана лучшей на выставке «Фигура речи» в Москве

Граффити, получившее признание, отражает тему вечного диалога между классическим и современным искусством и поиск гармонии между ними.

Женщина с тремя дочерьми доставлены в Рязань после пожара в Старожиловском районе 

Их 60-летняя соседка госпитализирована в Старожиловскую ЦРБ

В Рязани разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого пострадал школьник

Столкнулись мотоцикл и электросамокат, которым управлял несовершеннолетний.

Пенсионерке из Рязани вернут 1,6 млн рублей, которые похитили мошенники

Как выяснилось, пострадавшая перевела деньги на счета лиц, причастных к мошенническим схемам, действующим в Татарстане и Ставропольском крае.

Такого не было с начала СВО: эксперт рассказал о новой тактике российских войск

Военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов рассказал о готовящейся мощнейшей операции по окружению Славянско-Краматорской агломерации и объяснил, почему ВСУ вынуждены менять тактику, полагаясь не на солдат, а на дроны.

Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен

Автопарк цыганской диаспоры за 28 миллионов рублей подожгли в Мытищах 

Камеры видеонаблюдения, установленные на соседних домах, зафиксировали двух человек, убегавших от грузовиков непосредственно перед началом пожара.

Насильник из Лефортовского парка задержан в Рязани: что известно

По данным SHOT, задержанному 22 года, он имеет несколько судимостей за грабёж и причинение вреда здоровью группой лиц. В апреле 2024 года молодой человек освободился из колонии. 

В Рязани задержали маньяка, напавшего на девушку около Лефортовского парка в Москве

Ранним утром 7 октября 2025 года мужчин, находясь около Лефортовского парка в Москве, угрожая ножом, напал на ранее незнакомую девушку и попытался ее изнасиловать

В Рязани планируется запретить парковку автомобилей на улице Вокзальной

Срок выполнения работ по монтажу соответствующих дорожных знаков запланирован не ранее 30 октября 2025 года.

Движение по улице Соборной в Рязани перекроют на неделю

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от дома №22 до дома №34а по Соборной улице, будет ограничено движение транспорта