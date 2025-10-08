Прокуратура выявила нарушения в работе детского сада в Рязани

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Железнодорожного района Рязани, в одном из муниципальных дошкольных образовательных учреждений были обнаружены нарушения законодательства, регулирующего образовательный процесс и охрану здоровья детей.

Выяснилось, что медицинский блок детского сада не соответствует требованиям, установленным Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н. В частности, в наличии отсутствовали такие предметы, как секундомеры, динамометры, плантограф, оториноскоп, носилки, биксы и сейф для хранения лекарств.

Прокурор, обнаружив эти нарушения, обратился в суд с иском в защиту неопределённого круга лиц. В иске он потребовал обязать образовательное учреждение привести медицинский блок в соответствие с утверждённым стандартом оснащения.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме.