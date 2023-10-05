Четверг, 5 октября, 2023
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Прокуратура выявила нарушения в работе Центра занятости Рязанской области

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Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в работе Центра занятости населения Рязанской области.

Оказалось, что для работников не проводят инструктаж безопасности, психиатрические и медицинские осмотры, не обеспечивают их средствами индивидуальной защиты и не выплачивают зарплату в полном объеме и в срок.

Так, невыплату зарплаты прокуроры пресекли в Пителинском, Михайловском и Александро-Невском районах.

В Захаровском и Пителинском районах центры не рассылали уведомления об отказе в признании безработным, прекращении выплаты пособия по безработице, приостановлении ее выплаты, о снятии с регистрационного учета как безработного, а также нарушали правила хранения персональных данных граждан.

В Московском районе Рязани выявили нарушения трудовых прав иностранных граждан.

Всего, сообщает ведомство, по итогам проверки установили более 200 нарушений.

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