Прокуратура выявила нарушения в работе Центра занятости Рязанской области

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в работе Центра занятости населения Рязанской области.

Оказалось, что для работников не проводят инструктаж безопасности, психиатрические и медицинские осмотры, не обеспечивают их средствами индивидуальной защиты и не выплачивают зарплату в полном объеме и в срок.

Так, невыплату зарплаты прокуроры пресекли в Пителинском, Михайловском и Александро-Невском районах.

В Захаровском и Пителинском районах центры не рассылали уведомления об отказе в признании безработным, прекращении выплаты пособия по безработице, приостановлении ее выплаты, о снятии с регистрационного учета как безработного, а также нарушали правила хранения персональных данных граждан.

В Московском районе Рязани выявили нарушения трудовых прав иностранных граждан.

Всего, сообщает ведомство, по итогам проверки установили более 200 нарушений.