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Пятница, 25 февраля, 2022

Прокуратура выявила нарушения в ходе проверок в Перинатальном центре Рязани

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Прокуратура выявила нарушения в ходе проверок в Перинатальном центре Рязани

Александр Ильин

Прокуратура Рязанской области совместно с Росздравнадзором выявила ряд нарушений в ходе проверок в Перинатальном центре, сообщил заместитель прокурора региона Алексей Владимирович Дикарёв на пресс-конференции 25 февраля. 

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По его словам, первая проверка проводилась после инцидента в семье Инзиных, у которых скончался ребёнок. В результате проверок вынесены соответствующие представление, в том числе главному врачу. Несколько должностных лиц привлечены к ответственности. 

В прокуратуре также прокомментировали ход расследования уголовного дела. Как отметил Дикарёв, сейчас проводятся следственные действий, установливаются лица, причастные к преступлению.

Прокуратура пообещала проинформировать общественность о результатах расследования.

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В конце января в Перинатальном центре скончался ребёнок, впавший в кому после проведения естественных родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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